Новый формат спринтерских гонок введут с Гран-при Австрии

Обновленный формат этапа «Формулы-1» со спринтерскими гонками будет введен с Гран-при Австрии, сообщает Autosport.

По данным источника, поставщики шин из «Пирелли» информировали, что не успеют поставить командам дополнительные комплекты шин, необходимые для нового формата.

Ранее команды «Формулы-1» договорились, что на этапах со спринтерскими гонками (а их будет шесть в этом сезоне) вместо второй сессии свободных заездов, которая проходила в субботу утром, будет проведена квалификация для спринтерской гонки, ранее проводимая в пятницу во второй половине дня.

Стартовая решетка основной гонки будет сформирована по итогам квалификации, которая состоится в пятницу днем.