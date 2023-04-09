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Новый формат спринтерских гонок введут с Гран-при Австрии

Ранее предполагалось, что новинку опробуют уже на этапе в Баку.
09 апреля 2023 17:12
автор: Александр Евграфов

Обновленный формат этапа «Формулы-1» со спринтерскими гонками будет введен с Гран-при Австрии, сообщает Autosport.

По данным источника, поставщики шин из «Пирелли» информировали, что не успеют поставить командам дополнительные комплекты шин, необходимые для нового формата.

Ранее команды «Формулы-1» договорились, что на этапах со спринтерскими гонками (а их будет шесть в этом сезоне) вместо второй сессии свободных заездов, которая проходила в субботу утром, будет проведена квалификация для спринтерской гонки, ранее проводимая в пятницу во второй половине дня.

Стартовая решетка основной гонки будет сформирована по итогам квалификации, которая состоится в пятницу днем.

источник: Autosport
Новый формат спринтерских гонок введут с Гран-при Австрии
Ранее предполагалось, что новинку опробуют уже на этапе в Баку.
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