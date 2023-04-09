В чемпионате 2024 года может быть 25 этапов, в том числе в ЮАР и Вьетнаме

В чемпионате мира «Формулы-1» 2024 года могут появиться этапы в ЮАР и Вьетнаме, сообщает Grandprix.

По информации источника, президент «Формулы-1» Стефано Доменикали обсудил проведение гонки в Ханое с новым правительством страны. Гран-при Вьетнама должен был состояться в 2020 году, но был отменен из-за пандемии, а впоследствии не попал в календарь. В новой вариации, трасса будет проложена как по улицам города, так и по уже построенной трассе.

Гран-при ЮАР мог заменить этап в Бельгии в 2023 году, но организаторам не удалось договориться. Ради того, чтобы принять гонку в 2024 году, правительство страны готово задействовать дополнительные средства.