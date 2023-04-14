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Старейший бывший гонщик «Формулы-1» Макэлпин скончался в возрасте 102 года

На его счету семь гонок за три года в середине 50-х годов.
14 апреля 2023 20:21
автор: Александр Евграфов

Старейший из живущих пилотов, когда-либо выступавших в «Формуле-1», британский гонщик Кеннетт Макэлпин скончался в возрасте 102 лет 8 апреля.

На счету Макэлпин семь гонок в чемпионатах 1952, 1953 и 1955 года за команду «Connaught Engineering». Его лучшей стартовой позиции было 13-е место в 1953 году в Великобритании, а лучшим результатом 13-е место на Гран-при Германии того же года в Нюрбургринге.

О причинах смерти не сообщается.

Теперь старейшим из ныне живущих экс-пилотов Формулы-1 является бразильский автогонщик Нано да Силва Рамос. На его счету также семь гонок в рамках чемпионата Формулы-1 в 1955 и 1956 годах и два завоеванных очка. В декабре минувшего году гонщику исполнилось 97 лет.

источник: «Советский спорт»
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