В FIA могут пересмотреть итоги гонки «Формулы-1» в Австралии

Международная автомобильная федерация назначила на 18 апреля заседание, на котором будет рассмотрен запрос «Феррари» по поводу штрафа Карлоса Сайнса, сообщает пресс-служба FIA.

В «Феррари» подали запрос на возобновление расследования по поводу штрафа своего пилота по итогам третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1», подкрепив его новыми данными.

Если этих данных окажется достаточно, то стюарды вернутся к рассмотрению инцидента, произошедшего во время второго рестарта гонки. А если доводы окажутся убедительными, то штраф Сайнса могут отменить и пересмотреть итоги гонки.

За три круга до конца гонки во время второго рестарта Карлос Сайнс столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и получил за это пятисекундный штраф. Гонка финишировала в режиме машины безопасности и штраф отбросил Сайнса с четвертого на 12-е место, лишив «Феррари» очков. Ранее в гонке сошел напарник Сайнса Шарль Леклер.