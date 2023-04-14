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В FIA могут пересмотреть итоги гонки «Формулы-1» в Австралии

В «Феррари» подали запрос на возобновление расследования в отношении штрафа Карлоса Сайнса.
14 апреля 2023 21:19
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация назначила на 18 апреля заседание, на котором будет рассмотрен запрос «Феррари» по поводу штрафа Карлоса Сайнса, сообщает пресс-служба FIA.

В «Феррари» подали запрос на возобновление расследования по поводу штрафа своего пилота по итогам третьего этапа чемпионата мира «Формулы-1», подкрепив его новыми данными.

Если этих данных окажется достаточно, то стюарды вернутся к рассмотрению инцидента, произошедшего во время второго рестарта гонки. А если доводы окажутся убедительными, то штраф Сайнса могут отменить и пересмотреть итоги гонки.

За три круга до конца гонки во время второго рестарта Карлос Сайнс столкнулся с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и получил за это пятисекундный штраф. Гонка финишировала в режиме машины безопасности и штраф отбросил Сайнса с четвертого на 12-е место, лишив «Феррари» очков. Ранее в гонке сошел напарник Сайнса Шарль Леклер.

источник:
В FIA могут пересмотреть итоги гонки «Формулы-1» в Австралии
В «Феррари» подали запрос на возобновление расследования в отношении штрафа Карлоса Сайнса.
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