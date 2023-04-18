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Руководитель «Хаас» признался, что у него не было возможности пригласить Ньюи

Команды данного конструктора машин «Формулы-1» 10 раз брали главный командный трофей.
18 апреля 2023 14:42
автор: Максим Скороходов

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер выпустил автобиографию, в которой вспомнил, как Макс Ферстаппен обошел на финише Льюиса Хэмилтона в заключительной гонке 2021 года и впервые стал чемпионом мира.

«Если бы каждый, кто интересовался моим мнением о том, что произошло в Абу-Даби между Льюисом и Максом шесть дней назад, платил мне по одному доллару, я бы уже смог переманить Эдриана Ньюи! Это не значит, что я бы так поступил, для меня он слишком уж яркая фигура», - приводит F1news.ru отрывок из книги.

Добавим, что пилоты, выступающие на болидах, спроектированных Ньюи, 10 раз становились чемпионами мира, столько же раз Ньюи с командами брал Кубок Конструкторов. В настоящий момент Ньюи работает техническим директором в «Ред Булл».

Руководитель «Хаас» признался, что у него не было возможности пригласить Ньюи
Команды данного конструктора машин «Формулы-1» 10 раз брали главный командный трофей.
18.04.2023 14:42
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