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В FIA отклонили протест «Феррари», оставив команду без очков в австралийской гонке

Международная автомобильная федерация посчитала, что Скудерия не представила новых доказательств.
18 апреля 2023 16:37
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация посчитала, что «Феррари» не представила новых доказательств по делу своего пилота Карлоса Сайнса и отклонила запрос на пересмотр результатов Гран-при Австралии, сообщается на сайте FIA.

После финиша третьего этапа чемпионата мира гонщик «Феррари» Карлос Сайнс был наказан пятисекундным штрафом за столкновение с Фернандо Алонсо после второго рестарта. Поскольку гонка финишировала за машиной безопасности, штраф отбросил Сайнса с четвертого места на 12-е. Его напарник Шарль Леклер сошел в начале гонки. Таким образом, «Феррари» осталась без очков по итогам третьего этапа чемпионата.

В FIA посчитали, что гонщик сам должен оценивать риски обгона из-за недостаточно прогретых шин. В «Феррари» отметили, что разочарованы решением федерации, но принимают его.

источник:
В FIA отклонили протест «Феррари», оставив команду без очков в австралийской гонке
Международная автомобильная федерация посчитала, что Скудерия не представила новых доказательств.
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