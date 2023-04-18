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Барселона потеряет этап «Формулы-1» с 2027 года

Менеджмент чемпионата не намерен продлевать контракт с трассой в Каталонии.
Барселона потеряет этап «Формулы-1» с 2027 года
18 апреля 2023 17:14
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Гран-при Испании с 2027 года будет проводиться на трассе в Мадриде, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, испанский этап переберется в столицу страны после того, как завершится контракт с «Автодромом Каталунья» в Барселоне в 2026 году. Менеджмент чемпионата не будет продлевать его.

Ранее руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что исторический статус трасс больше не имеет значения и не обеспечивает им льготного положения перед другими. В первую очередь, это касается европейских автодромов.

«Формула-1» проводит гонки в Барселоне с 1991 года. В этом сезоне Гран-при Испании состоится с 2 по 4 июня.

источник: El Mundo Deportivo
Барселона потеряет этап «Формулы-1» с 2027 года
Барселона потеряет этап «Формулы-1» с 2027 года
Менеджмент чемпионата не намерен продлевать контракт с трассой в Каталонии.
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