Барселона потеряет этап «Формулы-1» с 2027 года

Гран-при Испании с 2027 года будет проводиться на трассе в Мадриде, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, испанский этап переберется в столицу страны после того, как завершится контракт с «Автодромом Каталунья» в Барселоне в 2026 году. Менеджмент чемпионата не будет продлевать его.

Ранее руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что исторический статус трасс больше не имеет значения и не обеспечивает им льготного положения перед другими. В первую очередь, это касается европейских автодромов.

«Формула-1» проводит гонки в Барселоне с 1991 года. В этом сезоне Гран-при Испании состоится с 2 по 4 июня.