Хэмилтон назвал победу в Бразилии своей лучшей гонкой в карьере

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон назвал победу в гонке на Гран-при Сан-Паулу в 2021 году самой лучшей гонкой в карьере.

«Я был горд, что мог держать флаг Бразилии на подиуме. Я смотрел новости о пандемии, читал много историй и чувствовал боль людей. В Бразилии, кажется, от коронавируса умерло около полумиллиона человек», - сказал Хэмилтон в интервью, опубликованном на командном канале Mercedes в Youtube.

Бразильский этап 2021 года выдался богатым на события для Льюиса Хэмилтона. В квалификации к спринтерской гонке он выиграл поул, но был дисквалифицирован из-за несоответствия системы DRS техническому регламенту. В спринте он финишировал пятым, но за замену элементов мотора потерял пять мест на стартовой решетке основной гонки.

Стартовав с десятого места, Хэмилтон выиграл основную гонку этапа, одержав 101-ю победу в карьере. Всего с 2007 года британец провел 313 гонок, в 103 из которых побеждал.