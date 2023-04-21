«Ред Булл» поспособствовал переходу Хэмилтона в «Мерседес»

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что он повлиял на переход Льюиса Хэмилтона из «Макларен» в «Мерседес» в 2013 году.

«Мы и сами вели переговоры с Льюисом, но у нас не было свободного места в команде, поэтому мы поддержали Лауду в его усилиях по подписанию контракта с Льюисом», - приводит Racing News 365 слова Марко.

Консультант «Ред Булл» заявляет, что они рассчитывали на ослабление своего главного конкурента «Макларена», а в итоге, к своему титулу в британской команде Хэмилтон прибавил шесть чемпионских званий, завоеванных в «Мерседесе».