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Эллисон вернулся на пост технического директора гоночной команды «Мерседес»

Его предшественник Майк Эллиот вновь возглавит технический отдел.
21 апреля 2023 18:05
автор: Александр Евграфов

В техническом штабе гоночной команды «Формулы-1» «Мерседес» произошли изменения, сообщает Motorsport.

По данным источника, Джеймс Эллисон вернулся на пост технического директора команды. Ранее он уже занимал эту должность, но покинул ее более полутора лет назад, уступив место Майку Эллиоту.

Теперь Эллиот вернется на свою прежнюю должность в качестве главы технического отдела, а Эллисон возглавит весь технический штаб. По словам руководителя команды Тото Вольфа, инициатором перестановок стал сам Эллиот.

После трех этапов в нынешнем сезоне «Мерседес» набрал 56 очков и занимает третье место в Кубке конструкторов, уступая «Ред Буллу» (123 очка) и «Астон Мартин» (65).

источник: Motorsport.com
Эллисон вернулся на пост технического директора гоночной команды «Мерседес»
Его предшественник Майк Эллиот вновь возглавит технический отдел.
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