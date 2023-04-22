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Главный редактор немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Михаэлем Шумахером

Ранее журнал опубликовал интервью, сгенерированное искусственным интеллектом.
Главный редактор немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Михаэлем Шумахером
22 апреля 2023 12:55
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволена со своей должности, сообщается на официальном сайте издательства Funke Mediengruppe.

Ранее журнал опубликовал интервью, которое было взято якобы у Михаэля Шумахера, который не появлялся на публике после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на горных лыжах в французском Мерибеле. Гонщик долгое время находился в коме.

Позже выяснилось, что ответы, якобы данные Михаэлем, были сегенерированы чат-ботом с искусственным интеллектом. Материал вызвал широкую критику у читателей и болельщиков «Формулы-1».

Издательская группа, владеющая журналом, принесла извинения семье семикратного чемпиона мира, а также назвала статью безвкусной и не соответствующей стандартам журналистики.

источник:
Главный редактор немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Михаэлем Шумахером
Главный редактор немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Михаэлем Шумахером
Ранее журнал опубликовал интервью, сгенерированное искусственным интеллектом.
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