Главный редактор немецкого журнала уволена за фейковое интервью с Михаэлем Шумахером

Главный редактор немецкого журнала Die Aktuelle Анне Хоффманн уволена со своей должности, сообщается на официальном сайте издательства Funke Mediengruppe.

Ранее журнал опубликовал интервью, которое было взято якобы у Михаэля Шумахера, который не появлялся на публике после тяжелой черепно-мозговой травмы, полученной во время катания на горных лыжах в французском Мерибеле. Гонщик долгое время находился в коме.

Позже выяснилось, что ответы, якобы данные Михаэлем, были сегенерированы чат-ботом с искусственным интеллектом. Материал вызвал широкую критику у читателей и болельщиков «Формулы-1».

Издательская группа, владеющая журналом, принесла извинения семье семикратного чемпиона мира, а также назвала статью безвкусной и не соответствующей стандартам журналистики.