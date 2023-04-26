«Формула-1» объявила о введении квалификации к спринту

«Формула-1» рассказала, как будет проходить Гран-при Азербайджана.

В него добавили новый формат гонок - квалификацию к спринту, при этом результат спринта уже не будет влиять на основную гонку.

28 апреля пройдет практика и квалификация к главной гонки. На следующий день - квалификация к спринту, которая будет аналогично классической состоять из трех сегментов: 12, 10 и 8 минут с правилами на выбывание худших пяти машин после первого и второго, в тот же день, что и квалификация пройдет сам спринт. 30 апреля состоится основная гонка Гран-при Азербайджана.

Добавим, что количество баллов, присуждаемых за результаты спринта не изменилось: от 1 до 8.