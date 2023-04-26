Руководитель «Альфа Таури» Тост покинет свой пост по окончании сезона-2023

Руководитель итальянской гоночной команды «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо») Франц Тост покинет свой пост после окончания сезона-2023, сообщается на сайте коллектива.

Руководство команды из Фаэнцы претерпит как кадровые, так и структурные изменения. Новым руководителем команды станет Лоран Мекис, спортивный директор «Феррари», который в скором времени уйдет в отставку, чтобы отбыть обязательный отпуск перед занятием новой должности.

Новым исполнительным руководителем станет Питер Байер, бывший генеральный секретарь Международной автомобильной федерации. В его ведении будут стратегические вопросы, а Мекис займется работой всего коллектива.

«Для меня было честью руководить командой 18 лет. Но в возрасте 67 лет пришло время уходить. Я хочу поблагодарить всех за добросовестное сотрудничество», - заявил Тост.

После трех этапов «Альфа Таури» набрала одно очко и замыкает турнирную таблицу Кубка конструкторов вместе с «Уильямсом».