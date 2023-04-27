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Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»

Действующее соглашение спортсмена с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.
Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»
27 апреля 2023 15:42
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Монегасский гонщик Шарль Леклер отреагировал на слухи о переговорах с «Мерседесом».

Отметим, что 25-летний спортсмен сейчас пилотирует болид «Феррари».

В СМИ сообщалось, что Леклер может заменить британца Льюиса Хэмилтона, если семикратный чемпион мира решит завершить карьеру.

«Переговоры с «Мерседесом»? Нет. На данный момент ничего нет. Я сосредоточен на проекте, в котором я занят сегодня. Я полностью доверяю «Феррари» и уверен в будущем этого проекта. Никаких разговоров с Тото Вольфом у меня не было», — приводит ESPN слова Леклера.

На данный момент Шарль занимает десятое место в личном зачете сезона.

источник: ESPN
Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»
Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»
Действующее соглашение спортсмена с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.
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