Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»

Монегасский гонщик Шарль Леклер отреагировал на слухи о переговорах с «Мерседесом».

Отметим, что 25-летний спортсмен сейчас пилотирует болид «Феррари».

В СМИ сообщалось, что Леклер может заменить британца Льюиса Хэмилтона, если семикратный чемпион мира решит завершить карьеру.

«Переговоры с «Мерседесом»? Нет. На данный момент ничего нет. Я сосредоточен на проекте, в котором я занят сегодня. Я полностью доверяю «Феррари» и уверен в будущем этого проекта. Никаких разговоров с Тото Вольфом у меня не было», — приводит ESPN слова Леклера.

На данный момент Шарль занимает десятое место в личном зачете сезона.