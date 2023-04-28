Ферстаппен показал лучшее время на первой сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана

Действующий чемпион мира, нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана.

Лучший круг по городской трассе в Баку он проехал за 1 минуту 42,315 секунды. На 0,037 секунды медленнее оказался монегаск из «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку лучших напарник Ферстаппена мексиканец Серхио Перес, отставший на 0,137 секунды.

В десятке лучших оказались Карлос Сайнс («Феррари»), Ник де Вриз («Альфа Таури»), Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо (оба «Астон Мартин»), Алекс Албон («Уильямс»), Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

Сессия прерывалась красными флагами из-за пожара на машине Пьера Гасли («Альпин»).

Четвертый этап чемпионата проходит по новому формату. Позже в пятницу состоится квалификация основной гонки, которая состоится в воскресенье. В субботу пилотов ждет квалификационная сессия к спринтерской гонке и сам спринт.