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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

У «Феррари» это первый поул в сезоне.
28 апреля 2023 17:35
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана, четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Для «Феррари» - это первый поул в сезоне. Свою лучшую попытку монегаск проехал за 1 минуту 40,203 секунды. С первого ряда в воскресенье с ним будет стартовать действующий чемпион мира Макс Ферстаппен, проигравший монегаску 0,188 секунды.

Следом расположились Серхио Перес из «Ред Булл» (+0,292) и Карлос Сайнс (+0,813). Десятку лучших дополнили Льюис Хэмилтон («Мерседес», +0,974), Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,050), Ландо Норрис («Макларен», +1,078), Юки Цунода («Альфа Таури», +1,378), Лэнс Стролл («Астон Мартин», +1,408) и Оскар Пиастри («Макларен», +1,408).

В субботу на Гран-при Азербайджана день спринтов. Утром состоится квалификация к спринтерской гонке, а днем гонщики проедут 17 гоночных кругов, треть от основной дистанции. Основная гонка сезона состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
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