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Норрис и Цунода пострадали из-за ошибки FIA

Серая зона регламента оставила пилотов «Макларен» и «Альфа Таури» без возможности борьбы.
29 апреля 2023 10:46
автор: Александр Евграфов

Пилоты «Макларен» и «Альфа Таури» Ландо Норрис и Юки Цунода не смогут принять участия в финале квалификации к спринтерской гонке из-за ошибки в регламенте.

С четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Азербайджана действуют новые правила проведения спринтерских гонок. Согласно им, в субботу вместо третьей сессии свободных заездов, состоится квалификация к спринтерской гонке. В каждом сегменте участники должны использовать по одному комплекту шин – в двух первых Medium, в третьем – Soft.

В правилах не было пункта, обязывающего пилотов сохранять набор шин для финала спринтерской квалификации. Но после завершения квалификации основной гонки, в FIA отметили, что шины для спринтерской квалификации должны быть обязательно новые. А Норрис и Цунода уже израсходовали все новые комплекты Soft.

Таким образом, если оба пилота пройдут в финал спринтерской квалификации, то они не будут иметь право выехать на трассу из-за отсутствия нового Soft.

В основной гонке этапа Норрис и Цунода стартуют с 7-го и 8-го места соответственно.

источник: «Советский спорт»
Норрис и Цунода пострадали из-за ошибки FIA
Серая зона регламента оставила пилотов «Макларен» и «Альфа Таури» без возможности борьбы.
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