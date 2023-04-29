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Гонщик «Феррари» Леклер завоевал поул к спринтерской гонке на Гран-при Азербайджана

Для монегаска это четвертый поул в Баку.
29 апреля 2023 12:28
автор: Александр Евграфов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер завоевал поул к спринтерской гонке четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Азербайджана. В финале квалификации он проехал круг за 1 минуту 41,697 секунды. Во время второй попытки пилот не справился с управлением и врезался в отбойник, разбив носовой обтекатель.

Леклер четвертый раз был быстрее всех в квалификациях в Баку, но поул спринтерской гонки не идет в статистический зачет.

Вместе с ним с первого ряда стартует пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, проигравший монегаску 0,147 секунды. Дополнил тройку лучших действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (+0,290).

Далее расположились Джордж Расселл («Мерседес», +0,555), Карлос Сайнс («Феррари», +0,590), Льюис Хэмилтон («Мерседес», +0,805), Алекс Албон («Уильямс», +1,149), Фернандо Алонсо («Астон Мартин», +1,313), Лэнс Стролл («Астон Мартин», +1,367) и Ландо Норрис, не выезжавший в третьем сегменте на трассу.

Очки в спринтерской гонке, которая состоится позже в субботу, получат первые восемь пилотов. Итоги гонки не повлияют на расстановку стартовой решетки основной гонки этапа в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Гонщик «Феррари» Леклер завоевал поул к спринтерской гонке на Гран-при Азербайджана
Для монегаска это четвертый поул в Баку.
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