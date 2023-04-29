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Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» до 2026 года

Организаторы чемпионата продлили контракт на проведение гонки.
29 апреля 2023 14:37
автор: Александр Евграфов

Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» до 2026 года, сообщается на официальном сайте чемпионата.

Организаторы первенства продлили соглашение еще на три года.

«Городская трасса в Баку стала очень популярным местом проведения этапов Формулы 1. Это невероятный гоночный круг, где всегда разворачивается драма, где проходят одни из самых захватывающих гонок последнего времени», - заявил исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Гонки в Баку проводятся с 2016 года, никому из пилотов не удавалось побеждать здесь дважды. Победы здесь одерживали Нико Росберг, Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес и Макс Ферстаппен.

источник: Формула-1
Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» до 2026 года
Организаторы чемпионата продлили контракт на проведение гонки.
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