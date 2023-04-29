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Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана

Обладатель поула Шарль Леклер финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.
Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана
29 апреля 2023 17:10
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана, четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший поул как в спринтерской, так и основной гонке этапа. Монегаск отстал от Переса на 4,463 секунды.

Третье место у действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Очки в спринтерской гонке получили также Джордж Расселл («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана
Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана
Обладатель поула Шарль Леклер финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.
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