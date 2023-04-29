Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана, четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Вторым финишировал пилот «Феррари» Шарль Леклер, завоевавший поул как в спринтерской, так и основной гонке этапа. Монегаск отстал от Переса на 4,463 секунды.

Третье место у действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

Очки в спринтерской гонке получили также Джордж Расселл («Мерседес»), Карлос Сайнс («Феррари»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

Основная гонка этапа состоится в воскресенье.