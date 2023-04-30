ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Альфа Таури» оштрафована по итогам спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана

Лучшим в спринте стал Серхио Перес из «Ред Булла».
30 апреля 2023 10:36
автор: Александр Поволоцкий

«Альфа Таури» оштрафована за выпуск на трассу болида в небезопасном состоянии во время спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.

Отметим, что машину пилотировал Юка Цунода.

На первом круге японский гонщик врезался в стену и повредил болид. У машины Цуноды были повреждены шина и переднее крыло. Юка вернулся в боксы, после замены элементов его вновь выпустили на трассу.

Позже стало известно, что у Цуноды повреждена задняя подвеска. Болид «Альфа Таури» сошел с дистанции.

«Альфа Таури» оштрафовали на пять тысяч евро.

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится 30 апреля и начнется в 14:00 мск.

источник: Formula1.com
«Альфа Таури» оштрафована по итогам спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана
Лучшим в спринте стал Серхио Перес из «Ред Булла».
30.04.2023 10:36
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана
Гонщик «Ред Булл» Перес выиграл субботний спринт на Гран-при Азербайджана
Обладатель поула Шарль Леклер финишировал вторым, Ферстаппен – третьим.
29.04.2023 17:10
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» до 2026 года
Организаторы чемпионата продлили контракт на проведение гонки.
29.04.2023 14:37
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Феррари» Леклер завоевал поул к спринтерской гонке на Гран-при Азербайджана
Для монегаска это четвертый поул в Баку.
29.04.2023 12:28
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Норрис и Цунода пострадали из-за ошибки FIA
Серая зона регламента оставила пилотов «Макларен» и «Альфа Таури» без возможности борьбы.
29.04.2023 10:46
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
У «Феррари» это первый поул в сезоне.
28.04.2023 17:35
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Квалификация Гран-при Азербайджана прервана красными флагами из-за аварии
Причиной стала авария гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриза.
28.04.2023 16:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время на первой сессии свободных заездов Гран-при Азербайджана
Четвертый этап чемпионата мира проходит по новому формату.
28.04.2023 13:47
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»
Леклер отрицает факт переговоров с «Мерседесом»
Действующее соглашение спортсмена с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.
27.04.2023 15:42
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Руководитель «Альфа Таури» Тост покинет свой пост по окончании сезона-2023
Руководство команды из Фаэнцы претерпит как кадровые, так и структурные изменения.
26.04.2023 19:14
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика