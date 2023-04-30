«Альфа Таури» оштрафована по итогам спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана

«Альфа Таури» оштрафована за выпуск на трассу болида в небезопасном состоянии во время спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана.

Отметим, что машину пилотировал Юка Цунода.

На первом круге японский гонщик врезался в стену и повредил болид. У машины Цуноды были повреждены шина и переднее крыло. Юка вернулся в боксы, после замены элементов его вновь выпустили на трассу.

Позже стало известно, что у Цуноды повреждена задняя подвеска. Болид «Альфа Таури» сошел с дистанции.

«Альфа Таури» оштрафовали на пять тысяч евро.

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится 30 апреля и начнется в 14:00 мск.