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Перес выиграл Гран-при Азербайджана, «Ред Булл» добился третьего дубля в сезоне

Отрыв Ферстаппена от Переса сократился до 6 очков.
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, «Ред Булл» добился третьего дубля в сезоне
30 апреля 2023 16:11
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес выиграл основную гонку Гран-при Азербайджана, четвертого этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Мексиканец выиграл вторую гонку в этом сезоне и шестую в карьере. Днем ранее он также победил в спринтерской гонке в Баку. Перес также стал первым гонщиком, кому удавалось победить в Баку дважды.

Вторым финишировал действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (отставание 2,137 секунды), замкнул тройку лучших монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».

Очковую десятку составили Фернандо Алонсо («Астон Мартин»); Карлос Сайнс («Феррари»); Льюис Хэмилтон («Мерседес»); Лэнс Стролл («Астон Мартин»); Джордж Расселл («Мерседес»); Ландо Норрис («Макларен»); Юки Цунода («Альфа Таури»).

В личном зачете чемпионата Ферстаппен сохранил лидерство, набрав 93 очка. У Переса 87 очков, на третьем месте Алонсо с 57 очками. В Кубке конструкторов «Ред Булл» набрал 180 очков, «Астон Мартин» - 85, «Мерседес» - 74, у «Феррари» - 63.

Пятый этап чемпионата состоится 7 мая в Майами (США).

источник: «Советский спорт»
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, «Ред Булл» добился третьего дубля в сезоне
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