В FIA поручили пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн

Международная автомобильная федерация поручила пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн после опасного инцидента с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом на финише Гран-при Азербайджана.

На последнем круге гонки в Баку Окон заехал в боксы для смены шин, однако на пит-лейне уже стояла толпа фотографов, и французу пришлось отруливать, чтобы избежать аварии.

После финиша гонки инцидент был рассмотрен стюардами этапа.

Четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1» выиграл гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.