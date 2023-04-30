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В FIA поручили пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн

Поводом послужила опасная ситуация, возникшая после гонки в Баку.
30 апреля 2023 18:49
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация поручила пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн после опасного инцидента с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом на финише Гран-при Азербайджана.

На последнем круге гонки в Баку Окон заехал в боксы для смены шин, однако на пит-лейне уже стояла толпа фотографов, и французу пришлось отруливать, чтобы избежать аварии.

После финиша гонки инцидент был рассмотрен стюардами этапа.

Четвертый этап чемпионата мира «Формулы-1» выиграл гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

источник: FIA
В FIA поручили пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн
Поводом послужила опасная ситуация, возникшая после гонки в Баку.
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