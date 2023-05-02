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Руководитель команды «Мерседес» Вольф прочитает курс лекций в Гарварде

Руководитель гоночной команды «Формулы-1» станет научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса.
02 мая 2023 19:22
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольф прочитает лекции студентам Гарвардской школы бизнеса, сообщается на сайте команды.

Вольф расскажет студентам о лидерстве, организационной и корпоративной культуре, о личной эффективности. Лекции будут читаться вместе с профессором Анитой Элберс, которая на протяжении всего 2021 года имела доступ в боксы «Мерседес», где она могла наблюдать за работой команды во время гоночного уик-энда.

«Для меня большая честь поработать с молодыми умами Гарварда. Каждый раз, когда я прихожу в кампус, то вдохновляюсь целями студентов, и я ухожу с воодушевлением благодаря особой атмосфере, которую они создают с выдающимися преподавателями», — цитирует Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Курс лекций Вольфа будет называться «Мерседес в «Формуле-1»: руководство высокоэффективной командой».

источник: «Мерседес»
Руководитель команды «Мерседес» Вольф прочитает курс лекций в Гарварде
Руководитель гоночной команды «Формулы-1» станет научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса.
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