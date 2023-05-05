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Пилота Формулы-1 поблагодарили за спасение кошки во время гонки

Организация по защите прав животных отправила благодарственное письмо пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру за спасение кошки во время спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
05 мая 2023 11:40
автор: Александр Кожевников

Во время заезда Леклер сообщил команде по радио, что он заметил идущую по трассе кошку. Судя по видеозаписям, опубликованным пресс-службой чемпионата, Шарлю пришлось избежать столкновения с кошкой перед вторым поворотом трассы.

«Мы шлём вам свою благодарность и рады знать, что животные могу рассчитывать на вас. Поздравляем вас с успешным результатом – финишем на второй позиции – и желаем больших успехов», - приводит текст письма Auto Hebdo.

Леклер закончил спринт Гран-при Азербайджана на второй позиции, а основную гонку – на третьей. Примечательно, что в обоих заездах он стартовал с поула.

Лидером чемпионата мира после четырёх Гран-при сезона-2023 является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

источник: Auto Hebdo
Пилота Формулы-1 поблагодарили за спасение кошки во время гонки
Организация по защите прав животных отправила благодарственное письмо пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру за спасение кошки во время спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
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