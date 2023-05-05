Пилота Формулы-1 поблагодарили за спасение кошки во время гонки

Во время заезда Леклер сообщил команде по радио, что он заметил идущую по трассе кошку. Судя по видеозаписям, опубликованным пресс-службой чемпионата, Шарлю пришлось избежать столкновения с кошкой перед вторым поворотом трассы.

«Мы шлём вам свою благодарность и рады знать, что животные могу рассчитывать на вас. Поздравляем вас с успешным результатом – финишем на второй позиции – и желаем больших успехов», - приводит текст письма Auto Hebdo.

Леклер закончил спринт Гран-при Азербайджана на второй позиции, а основную гонку – на третьей. Примечательно, что в обоих заездах он стартовал с поула.

Лидером чемпионата мира после четырёх Гран-при сезона-2023 является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.