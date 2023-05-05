Автодром в Имоле не пострадал во время разрушительного наводнения в Италии

Разрушительное наводнение в Италии не затронуло инфраструктуру автодрома Энцо и Дино Феррари в Имоле, расположенного в 40 км восточнее Болоньи, сообщает Planet F1 со ссылкой на промоутера гонки.

По данным источника, несмотря на общие проблемы в регионе, гонка шестого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи состоится в намеченные сроки. Ранее команда «АльфаТаури» выступила с официальным заявлением о том, что база команды в Фаэнце также пострадала после наводнений, начавшихся из-за проливных дождей, и уже повлекших человеческие жертвы.

Гран-при Эмилии-Романьи намечен на 19-21 мая.