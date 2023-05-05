FIA вновь изменила процедуру рестарта гонок

Международная автомобильная федерация (FIA) вновь изменила правила рестарта гонок в рамках чемпионата мира «Формулы-1».

После аварий на Гран-при Австралии в FIA изменили правила рестарта. Согласно прошлым изменениям, машина безопасности должна была выезжать на 30 секунд раньше лидирующей машины. Это дало бы возможность всем пилотам самостоятельно определить темп и прогреть шины перед рестартом.

В FIA отмечали, что это решение временное, и после консультаций с пилотами в федерации приняли новое решение. Теперь машина безопасности будет выезжать на трассу на 60 секунд раньше лидера.

Данное решение вступает в силу с Гран-при Майами, который состоится во Флориде в эти выходные.