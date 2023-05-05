Первая сессия свободных заездов на Гран-при Майами прервана из-за аварии Хюлькенберга

Первая сессия свободных заездов на Гран-при Майами остановлена из-за аварии гонщика «Хаас» Нико Хюлькенберга.

За 25 минут до конца сессии немецкий пилот в 12-м повороте потерял контроль над машиной, ее развернуло и задним правым колесом отбросило в стену. Машину эвакуируют с трассы, гонщик не пострадал и самостоятельно покинул разбитый «Хаас».

Сессия была остановлена красными флагами. На момент остановки лучшее время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстапепена - 1 минута 31,050 секунды, второе время у Нико Хюлькенберга (+0,338), третье – у напарника действующего чемпиона мира Серхио Переса (+0,527).

После окончания эвакуации машины с трассы, сессия была возобновлена.