ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Майами

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер разбил свою машину, врезавшись в 9-м повороте.
06 мая 2023 07:02
автор: Александр Евграфов

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов пятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Майами. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 27,930 секунды.

Тройку лучших дополнили два пилота «Феррари» - Карлос Сайнс (+0,385) и Шарль Леклер (+0,468). При этом монегаск разбил свою машину в конце сессии, потеряв управление в 9-м повороте и вызвав появление красных флагов.

В десятке лучших Серхио Перес («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Ландо Норрис («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»).

Пятый этап чемпионата мира проходит по классической схеме: в субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, в воскресенье пройдет гонка.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Майами
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер разбил свою машину, врезавшись в 9-м повороте.
06.05.2023 07:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Первая сессия свободных заездов на Гран-при Майами прервана из-за аварии Хюлькенберга
Пилот «Хаас» потерял управление и врезался в отбойники.
05.05.2023 21:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
FIA вновь изменила процедуру рестарта гонок
Изменения вступят в силу с Гран-при Майами.
05.05.2023 19:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Автодром в Имоле не пострадал во время разрушительного наводнения в Италии
Гран-при Эмилии-Романьи состоится в намеченные сроки.
05.05.2023 15:21
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилота Формулы-1 поблагодарили за спасение кошки во время гонки
Организация по защите прав животных отправила благодарственное письмо пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру за спасение кошки во время спринтерской гонки Гран-при Азербайджана.
05.05.2023 11:40
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Никита Мазепин запросил срочное заседание суда по снятию санкций
Никита Мазепин запросил срочное заседание суда по снятию санкций
Российскому гонщику запрещают въезжать в Великобританию.
03.05.2023 18:15
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Руководитель команды «Мерседес» Вольф прочитает курс лекций в Гарварде
Руководитель гоночной команды «Формулы-1» станет научным сотрудником Гарвардской школы бизнеса.
02.05.2023 19:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В FIA поручили пересмотреть процедуру допуска журналистов на пит-лейн
Поводом послужила опасная ситуация, возникшая после гонки в Баку.
30.04.2023 18:49
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, «Ред Булл» добился третьего дубля в сезоне
Перес выиграл Гран-при Азербайджана, «Ред Булл» добился третьего дубля в сезоне
Отрыв Ферстаппена от Переса сократился до 6 очков.
30.04.2023 16:11
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Альфа Таури» оштрафована по итогам спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана
Лучшим в спринте стал Серхио Перес из «Ред Булла».
30.04.2023 10:36
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика