Ферстаппен показал лучшее время во второй тренировке Гран-при Майами

Действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй сессии свободных заездов пятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Майами. Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 27,930 секунды.

Тройку лучших дополнили два пилота «Феррари» - Карлос Сайнс (+0,385) и Шарль Леклер (+0,468). При этом монегаск разбил свою машину в конце сессии, потеряв управление в 9-м повороте и вызвав появление красных флагов.

В десятке лучших Серхио Перес («Ред Булл»), Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Ландо Норрис («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Эстебан Окон («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»).

Пятый этап чемпионата мира проходит по классической схеме: в субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, в воскресенье пройдет гонка.