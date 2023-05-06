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Руководитель «Мерседеса» Вольф рассказал, когда будет подписан новый контракт с Хэмилтоном

В команде намерены продлить сотрудничество с британским гонщиком.
06 мая 2023 12:27
автор: Александр Евграфов

Руководитель гоночной команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал, когда будет подписан новый контракт с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Мы работаем вместе уже 11 лет. И всякий раз, когда речь заходит о контракте, то уходит месяцы на размышления и обсуждения. По контракту нет никаких сложностей, просто ставим цифры, работаем над соглашением. И работа пока не завершена. В конце концов мы подпишем контракт, это вопрос времени», - цитирует Вольфа Racingnews365.

Действующее соглашение с британцем истекает в конце этого года.

После четырех этапов Хэмилтон набрал 48 очков и занимает четвертое место в личном зачете чемпионата мира.

источник:
Руководитель «Мерседеса» Вольф рассказал, когда будет подписан новый контракт с Хэмилтоном
В команде намерены продлить сотрудничество с британским гонщиком.
06.05.2023 12:27
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