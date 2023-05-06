Доменикали хочет возвращения Гран-при Франции в календарь «Формулы-1»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что хотел бы вернуть Гран-при Франции в календарь чемпионата, сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, инициатива принадлежит Доменикали, который сожалеет, что не находит у французской стороны понимания в данном вопросе.

Гонка в 2022 году стала последней для французского Гран-при. Контракт на его проведение не был продлен.

«Я больше, чем кто-либо другой хочу, чтобы Франция вернулась в календарь, но надо приложить усилия», - заявил Доменикали, заявивший, что готов по этому вопросу говорить даже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.