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На машине Леклера после аварии в квалификации на Гран-при Майами заменят коробку передач

Пилот «Феррари» не потеряет мест на старте, поскольку замена не выходит за рамки лимита.
07 мая 2023 17:05
автор: Александр Евграфов

На «Феррари» Шарля Леклера после аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Майами будет заменена коробка передач, сообщил в соцсетях журналист Адам Купер.

По его данным, осмотр машины показал, что силовая установка не получила повреждений, как и коробка передач. Тем не менее, в Скудерии решили перестраховаться и заменить коробку.

В квалификации Леклер показал седьмое время, а в последней попытке за полторы минуты до конца третьего сегмента потерял управление в скоростном повороте и вылетел с трассы, разбив машину. Квалификация была досрочно прекращена, поул достался мексиканскому гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу.

источник: «Советский спорт»
На машине Леклера после аварии в квалификации на Гран-при Майами заменят коробку передач
Пилот «Феррари» не потеряет мест на старте, поскольку замена не выходит за рамки лимита.
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