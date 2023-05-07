На машине Леклера после аварии в квалификации на Гран-при Майами заменят коробку передач

На «Феррари» Шарля Леклера после аварии в третьем сегменте квалификации Гран-при Майами будет заменена коробка передач, сообщил в соцсетях журналист Адам Купер.

По его данным, осмотр машины показал, что силовая установка не получила повреждений, как и коробка передач. Тем не менее, в Скудерии решили перестраховаться и заменить коробку.

В квалификации Леклер показал седьмое время, а в последней попытке за полторы минуты до конца третьего сегмента потерял управление в скоростном повороте и вылетел с трассы, разбив машину. Квалификация была досрочно прекращена, поул достался мексиканскому гонщику «Ред Булл» Серхио Пересу.