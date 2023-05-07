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В FIA скорректировали правила после инцидента с Оконом в Баку

Международная автомобильная федерация представила итоги своего расследования.
07 мая 2023 21:18

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о завершении расследования инцидента в Баку, произошедшего с пилотом «Альпин» Эстебаном Оконом.

На последнем круге Гран-при Азербайджана Окон отправился в боксы для смены шин. Француз к этому времени отставал от лидера почти на полторы минуты. Учитывая, что среднее время прохождение круга составляло 1 минуту 43-45 секунд, то вскоре должен был быть финиш. И FIA разрешила выйти на пит-лейн фотографам и другим представителям СМИ, которые оказались прямо перед машиной Окона, для которого последний, 51-й круг гонки только начинался. Французу пришлось срочно тормозить и отруливать. По счастливой случайности никто не пострадал.

Теперь FIA запретила приходить механикам в закрытый парк, а любым другим сотрудникам или гостям команд запрещено выходить на пит-лейн, пока последняя машина не финиширует. Любое нарушение приведет команды к лишению пропусков на следующие этапы.

источник:
В FIA скорректировали правила после инцидента с Оконом в Баку
Международная автомобильная федерация представила итоги своего расследования.
07.05.2023 21:18
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