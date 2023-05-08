Пилот «Феррари» пожаловался на нестабильную работу машины в гонке

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер пожаловался на нестабильную работу своей машины во время гонки.

«У меня были проблемы на протяжении всей гонки. У машины очень узкий рабочий диапазон, стоит выйти за него, начинаются проблемы с балансом. В одном повороте может быть недостаточная поворачиваемость, в следующем уже избыточная. Я не могу быть уверенным в машине. Нам нужно решить проблемы работы машины в гоночном режиме», - цитирует Леклера пресс-служба «Феррари».

По словам монегаска, в квалификации «Феррари» ведет себя хорошо и позволяет навязывать борьбу лидерам, но в гонке никогда не знает как она себя поведет.

На минувшем Гран-при Майами Леклер стартовал седьмым после аварии в квалификации и финишировал на этой же позиции.