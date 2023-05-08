Трехкратный чемпион мира Стюарт столкнулся с охраной Федерера на Гран-при Майами

Трехкратный чемпион мира «Формулы-1» Джеки Стюарт столкнулся с охраной швейцарского теннисиста Роджера Федерера на Гран-при Майами.

На стартовой прямой бывший пилот «Формулы-1», а ныне журналист Мартин Брандл попытался взять интервью у Федерера, но ему преградила дорогу охрана теннисиста. 83-летний Джеки Стюарт взялся помочь соотечественнику и стал пробираться к Федереру, но охрана не пустила и его. В это время Брандл просил Стюарта быть осторожнее и не попасть из-за него в неприятности.

Содействие в разрешении ситуации оказал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл, оказавшийся неподалеку. В итоге инцидент был исчерпан, а Стюарт разместил в своих соцсетях совместную фотографию с Федерером.

«Охрана хорошо сработала, не пустив меня. Давно мне не приходилось пробираться через охрану, но для тебя, Мартин, все, что угодно», - говорится в сообщении Стюарта.