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В FIA восстановили аккредитацию трассы в Шанхае

Международная автомобильная федерация выдала автодрому новую лицензию.
10 мая 2023 21:45
автор: Александр Евграфов

Международная автомобильная федерация (FIA) выдала Международному автодрому Шанхая трехлетнюю аккредитацию на проведение гонок, сообщает Motorsport.

По данным источника, речь идет о лицензировании автодрома, поскольку из-за карантинных мер в связи с пандемией, гонки «Формулы-1» на нем не проводились четыре года.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата «Формулы-1» готовы вернуть гонку в Китае в календарь чемпионата в 2024 году.

В 2019 году, когда гонка в Шанхае проводилась последний раз перед долгим перерывом, победу здесь одержал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

источник: Motorsport.com
В FIA восстановили аккредитацию трассы в Шанхае
Международная автомобильная федерация выдала автодрому новую лицензию.
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