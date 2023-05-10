В FIA восстановили аккредитацию трассы в Шанхае

Международная автомобильная федерация (FIA) выдала Международному автодрому Шанхая трехлетнюю аккредитацию на проведение гонок, сообщает Motorsport.

По данным источника, речь идет о лицензировании автодрома, поскольку из-за карантинных мер в связи с пандемией, гонки «Формулы-1» на нем не проводились четыре года.

Ранее сообщалось, что организаторы чемпионата «Формулы-1» готовы вернуть гонку в Китае в календарь чемпионата в 2024 году.

В 2019 году, когда гонка в Шанхае проводилась последний раз перед долгим перерывом, победу здесь одержал гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон.