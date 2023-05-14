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Гонщик «Формулы-1» будет печь безглютеновую пиццу

Пилот заявил о начале проекта Gheezy Gheeze, который будет реализовываться в сотрудничестве с популярным ресторатором.
14 мая 2023 11:32
автор: Александр Евграфов

Гонщик команды «Альфа Ромео» финн Валттери Боттас объявил о начале проекта по изготовлению и продаже безглютеновой пиццы.

«Этим летом в Финляндии мы начнем реализовывать проект пиццерии на колесах. Мы много пробовали безглютеновую пиццу, она всегда была не очень вкусная. Мы решили, что пора это изменить. И так родился наш проект. Если бы я не был так занят, то сам бы ее развозил», - написал Боттас в своих соцсетях.

Проект Gheezy Gheeze будет реализован вместе с популярной в Финляндии телеведущей и ресторатором Сарой Ла Фонтен.

Пару лет назад Боттас вместе с финскими партнерами объявил о начале производства джина Oath.

источник: «Советский спорт»
Гонщик «Формулы-1» будет печь безглютеновую пиццу
Пилот заявил о начале проекта Gheezy Gheeze, который будет реализовываться в сотрудничестве с популярным ресторатором.
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