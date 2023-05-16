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Организаторы чемпионата «Формулы-1» не вернули деньги за отмененный Гран-при России

При этом наличие долга официально признается.
16 мая 2023 09:28
автор: Александр Евграфов

Организаторы чемпионата «Формулы-1» официально признают долг перед российской компанией-промоутером за отмененный в 2022 году Гран-при России, но деньги пока не вернули, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на генерального директора компании «Росгонки» Алексея Титова.

«Деньги пока не вернули, мы ждём. Никаких судов нет: они сами признают факт долга. Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что Формула-1 ведёт себя как-то некрасиво или неприлично. Есть набор сложностей, которые мы планово пытаемся преодолеть. Это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы», - цитирует источник Алексея Титова.

По словам генерального директора, многое упирается в санкционную политику США, когда для выплаты должны быть выданы разрешения, а никакой системы и правил нет, разрешения выдаются хаотично. Кроме того, ряд организаций вообще не выходят на контакт просто потому, что с ними пытаются связаться российские компании.

Российский этап чемпионата мира «Формулы-1» в Сочи в 2022 году был отменен, а позже организаторы и вовсе расторгли контракт на проведение гонок в России. Ранее руководитель чемпионата Стефано Доменикали пообещал, что «Формула-1» никогда больше не вернется в Россию.

источник: Чемпионат.com
Организаторы чемпионата «Формулы-1» не вернули деньги за отмененный Гран-при России
При этом наличие долга официально признается.
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