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Гендиректор «Росгонок» Титов ответил на слова Доменикали о будущем Гран-при России

Руководитель «Игора Драйв» порекомендовал не придавать значения словам итальянского чиновника.
16 мая 2023 15:12
автор: Александр Евграфов

Генеральный директор «Игора Драйв» и АНО «Росгонки» Алексей Титов порекомендовал не придавать особого значения словам исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали о будущем гонок в России.

«Во-первых, при всем уважении к господину Доменикали, надо понимать, что у него тоже есть начальство. Во-вторых, в его словах был очень понятный для меня политический контекст, поэтому я отнесся к этому спокойно. Западные спортивные чиновники настолько едины в управляемой ненависти к нам, настолько готовы действовать единым фронтом, что поступит новый приказ перестать любить геев и трансгендеров — пойдут и его исполнять. Ну а мы подождем. Представляете, какой будет веселый разговор, когда они к нам вернутся (смеется)?» - цитирует Титова «Спорт День за Днем».

По словам Титова, Доменикали во многом играет на свою публику, для которой недружественные страны стоят во главе угла.

Весной 2022 года «Формула-1» расторгла соглашение на проведение Гран-при России, а позже Доменикали заявил, что в России больше никогда не будет гонок «Формулы-1».

источник: «Спорт день за днем»
Гендиректор «Росгонок» Титов ответил на слова Доменикали о будущем Гран-при России
Руководитель «Игора Драйв» порекомендовал не придавать значения словам итальянского чиновника.
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