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Гран-при Эмилии-Романьи находится под угрозой отмены, организаторы готовят заявление

Этап должен пройти в эти выходные, однако регион стал жертвой наводнения.
17 мая 2023 11:52
автор: Александр Кожевников

Регион недавно подвергся мощному наводнению, однако, не успела жизнь в Эмилии-Романьи прийти в норму, над ним снова пролились серьезные ливни.

Ожидается, что в ближайшее время организаторы этапа выступят с важным заявлением. Пресс-конференция намечена на 15:00 по московскому времени сегодня, 17 мая.

При этом эксперты считают, что ждать объявлений об отмене этапа не стоит. Как утверждает инсайдер Альберт Фабрега в социальных сетях, организаторы сделают все возможное для проведения Гран-при, при условии, что местные власти будут готовы справиться с чрезвычайной ситуацией.

При этом первые тренировки этапа в Имоле должны пройти уже в пятницу, 19 мая. Команды привезли оборудование на трассу.

Осложняется ситуация и тем, что серьезно пострадала инфраструктура. Так, в частности, команде «Формулы-1» «Альпин» пришлось покинуть свой отель в качестве меры предосторожности.

Сегодня команды должны были приехать на трассу, однако им запретили посещать автодром. Персонал трассы был эвакуирован.

Помимо этапа «Формулы-1», под угрозой отмены находятся и гонки поддержки, которые должны пройти на трассе в эти выходные - речь о «Формуле-2», «Формуле-3» и «Суперкубке Порше».

источник: «Советский спорт»
Гран-при Эмилии-Романьи находится под угрозой отмены, организаторы готовят заявление
Этап должен пройти в эти выходные, однако регион стал жертвой наводнения.
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