В правительстве Италии призвали отменить Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

Заместитель премьер-министра Италии, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини призвал отменить Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».

«Считаю уместным отложить Гран-при в Имоле, запланированный на эти выходные, в свете с чрезвычайной ситуацией, обрушившейся на Эмилию-Романью. Давайте посвятим себя оказанию помощи», - заявил Сальвини в эфире Sky Italia, сообщает журналист Михаэль Ламонато в своих социальных сетях.

Ожидается, что в ближайшее время организаторы этапа выступят с важным заявлением. Пресс-конференция намечена на 15:00 по московскому времени сегодня, 17 мая.

В настоящий момент рассматривается вариант с проведением гонки, но отменой всех мероприятий младших серий - речь о «Формуле-2», «Формуле-3» и «Суперкубке Порше».