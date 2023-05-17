ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стефано Доменикали прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

Гонку отменили из-за наводнения.
17 мая 2023 14:30
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это такая трагедия, видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы с жертвами наводнения и пострадавшими семьями, и сообществами.

Я хочу выразить благодарность и восхищение невероятными службами экстренной помощи, которые неустанно работают, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи облегчить ситуацию, они - герои, и вся Италия гордится ими.

Принятое решение является правильным для всех местных сообществ и семьи Формулы-1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать лишнего бремени для властей, пока они разбираются с этой ужасной ситуацией», - подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Следующий этап чемпионата мира состоится в Монако и пройдет с 26 по 28 мая.

источник: Формула-1
«Альфа Таури» выступила с заявлением в связи с наводнением в Эмилии-Романье
Этап был официально отменен.
17.05.2023 14:48
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Стефано Доменикали прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
Гонку отменили из-за наводнения.
17.05.2023 14:30
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» отменен из-за наводнения
Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1» отменен из-за наводнения
Следующий этап чемпионата состоится в Монако в конце мая.
17.05.2023 14:24
Формула-1
автор: Александр Кожевников
В правительстве Италии призвали отменить Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
Трасса попала под наводнение.
17.05.2023 13:31
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гран-при Эмилии-Романьи находится под угрозой отмены, организаторы готовят заявление
Гран-при Эмилии-Романьи находится под угрозой отмены, организаторы готовят заявление
Этап должен пройти в эти выходные, однако регион стал жертвой наводнения.
17.05.2023 11:52
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гендиректор «Росгонок» Титов ответил на слова Доменикали о будущем Гран-при России
Руководитель «Игора Драйв» порекомендовал не придавать значения словам итальянского чиновника.
16.05.2023 15:12
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Организаторы чемпионата «Формулы-1» не вернули деньги за отмененный Гран-при России
При этом наличие долга официально признается.
16.05.2023 09:28
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Формулы-1» будет печь безглютеновую пиццу
Пилот заявил о начале проекта Gheezy Gheeze, который будет реализовываться в сотрудничестве с популярным ресторатором.
14.05.2023 11:32
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В FIA восстановили аккредитацию трассы в Шанхае
Международная автомобильная федерация выдала автодрому новую лицензию.
10.05.2023 21:45
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Трехкратный чемпион мира Стюарт столкнулся с охраной Федерера на Гран-при Майами
Инцидент произошел перед стартом гонки на стартовой прямой.
08.05.2023 12:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика