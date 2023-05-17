Стефано Доменикали прокомментировал отмену Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»

Генеральный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи.

«Это такая трагедия, видеть, что случилось с Имолой и Эмилией-Романьей, городом и регионом, в котором я вырос, и мои мысли и молитвы с жертвами наводнения и пострадавшими семьями, и сообществами.

Я хочу выразить благодарность и восхищение невероятными службами экстренной помощи, которые неустанно работают, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи облегчить ситуацию, они - герои, и вся Италия гордится ими.

Принятое решение является правильным для всех местных сообществ и семьи Формулы-1, поскольку мы должны обеспечить безопасность и не создавать лишнего бремени для властей, пока они разбираются с этой ужасной ситуацией», - подчеркнул генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Следующий этап чемпионата мира состоится в Монако и пройдет с 26 по 28 мая.