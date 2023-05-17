«Альфа Таури» выступила с заявлением в связи с наводнением в Эмилии-Романье

Команда «Формулы-1» «Альфа Таури» выпустила заявление в связи с ситуацией в Италии, где продолжает бушевать наводнение. Коллектив базируется в Фаэнце, которая также была затронута наводнением, вызванным непрекращающимися ливнями.

«Команда «Альфа Таури» крайне обеспокоена событиями, которые развернулись в последние часы в Фаэнце и во всем регионе, где проливные дожди и наводнения нанесли значительный ущерб. База команды сейчас не пострадала. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и их семей.

Мы выражаем соболезнования сем пострадавшим и продолжаем следить за ситуацией, чтобы оказать помощь всем нуждающимся», - гласит заявление команды.

Ранее Формула-1 официально объявила об отмене Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться в эти выходные.