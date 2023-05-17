Хэмилтон в 2022 году заработал на миллион долларов больше Ферстаппена

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон стал самым богатым пилотом «Формулы-1», сообщает издание Forbes.

По данным источника, гонщик команды «Мерседес» заработал в минувшем году 65 млн долларов (55 млн по контракту плюс 10 млн дополнительных доходов). Он опередил по этому показателю действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл». На счету нидерландского гонщика 64 млн долларов (60+4).

Однако оба пилота заняли в рейтинге лишь 21-е и 22-е место соответственно. Возглавили рейтинг футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, заработавшие 136 млн и 130 млн долларов соответственно.