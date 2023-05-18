Руководитель команды «Ред Булл» Хорнер выступил за уменьшение число гонок в сезоне

Руководитель гоночной команды «Формулы-1» «Ред Булл» Кристиан Хорнер раскритиковал руководство чемпионата и его президента Стефано Доменикали за подход к формированию календаря сезона.

« Каждый год Доменикали проделывает этот трюк. Он говорит: «Мы не можем поехать в Сильверстоун. И в Монцу. Но нельзя нам их потерять. А как насчет Лас-Вегаса? Давайте, поедем туда. А еще Майами. Отлично, и туда тоже поедем. «Формула-1» находит отличные места, тяжело отказать, но в определенный момент приходит пресыщение», - цитирует Хорнера The Financial Times.

Руководитель «Ред Булл» назвал 23 этапа в сезоне безумным числом, отметив, что 18 вполне бы хватило.

Этот сезон «Формулы-1» должен был стать рекордным по продолжительности. В нем было запланировано 24 гонки, однако Гран-при Китая был отменен из-за пандемийных ограничений, а в среду Гран-при Эмилии-Романьи был отменен из-за разрушительного наводнения, обрушившегося на север Италии.