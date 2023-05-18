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«Феррари» пожертвует 1 млн евро пострадавшим от наводнения в Италии

Из-за стихийного бедствия был отмене этап Формулы-1.
18 мая 2023 18:33
автор: Александр Кожевников

Команда «Формулы-1» «Феррари» пожертвовала 1 млн евро на помощь пострадавшим от наводнения на севере Италии.

«В тяжелые времена «Феррари» всегда поддерживала свое сообщество. Мы хотели предоставить конкретный и немедленный ответ на необходимые потребности населения Эмилии‑Романьи, пострадавшего от экологической катастрофы. При координации местных властей, эта помощь принесет утешение пострадавшим и станет признаком солидарности всей семьи «Феррари», - цитирует генерального директора «Феррари» пресс-служба команды.

Напомним, ранее из-за наводнения был отмене шестой Гран-при сезона-2023 - Гран-при Эмилии-Романьи. Он должен был состояться в эти выходные.

источник: «Феррари»
«Феррари» пожертвует 1 млн евро пострадавшим от наводнения в Италии
Из-за стихийного бедствия был отмене этап Формулы-1.
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