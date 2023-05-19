«Формула-1» пожертвовала миллион евро пострадавшим в Эмилии-Романьи

Организаторы чемпионата мира «Формулы-1» пожертвовали один миллион евро в фонд помощи пострадавшим от разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, сообщается на сайте чемпионата.

«Жители региона оказались в ужасной ситуации, но я знаю, что их стойкость, как и во всей Италии, помогут преодолеть кризис. Чтобы поддержать их в это сложное время, мы решили сделать пожертвование», - заявил руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали, который сам родом из Эмилии-Романьи.

Ранее пожертвование в один миллион евро в фонд помощи пострадавшим сделала гоночная команда «Феррари». Также все десять команд передали пострадавшим все привезенные в Имолу продукты питания.

В начале недели на севере Италии прошли сильные дожди, вызвавшие наводнение, повлекшее разрушения и человеческие жертвы. В связи со стихийным бедствием был отменен шестой этап чемпионата