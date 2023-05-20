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Квят не исключил, что воспользуется шансом для возвращения в «Формулу-1»

Бывший пилот «Формулы-1» сейчас выступает в чемпионате в гонках на выносливость.
20 мая 2023 13:55
автор: Александр Евграфов

Бывший российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят не исключил, что при соответствующих обстоятельствах, может вернуться в «Формулу-1».

«Я бы не сказал, что часто думаю о возвращении, это в прошлом. Но если появится шанс, то почему бы и нет? Иногда у новичков возникают определённые проблемы, и тогда важную роль играют гонщики, которые уже знают, что такое давление в Формуле-1», - цитирует слова Квята GPBlog.

По словам российского гонщика, пример Нико Хюлькенберга, который вернулся в «Формулу-1» после долгого перерыва, доказывает, что возможно все, а пока он сосредоточен на своих выступлениях в гонках на выносливость. При этом Квят подчеркнул, что открыт к обсуждению предложений.

В 2020 году Квят провел свой последний сезон в «Формуле-1» в составе «АльфаТаури».

источник:
Квят не исключил, что воспользуется шансом для возвращения в «Формулу-1»
Бывший пилот «Формулы-1» сейчас выступает в чемпионате в гонках на выносливость.
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