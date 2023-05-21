Кот-талисман трассы в Имоле не пострадал во время наводнения

Кот Формулино не пострадал во время наводнения на севере Италии, сообщают в социальных сетях, где размещены фотографии знаменитого кота-талисмана трассы в Имоле.

Серый кот уже несколько лет живет на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, став настоящим талисманом трассы, приносящим как удачу, так и неудачу тем или иным пилотам. Известность имольского кота настолько возросла, что за последний год у него появились собственные странички в социальных сетях.

Регион Эмилия-Романья на севере Италии пострадал от разрушительных наводнений, повлекших человеческие жертвы. Также был затоплена и часть инфраструктуры автодрома. В результате было принято решение отменить Гран-при Эмилии-Романьи, который должен был состояться с 19 по 21 мая.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Монако, пройдёт с 26 по 28 мая.