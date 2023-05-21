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Экс-пилот «Формулы-1» Масса оценил шансы получить титул чемпиона мира 2008 года

Бразильский гонщик надеется на пересмотр результатов скандального сезона.
21 мая 2023 13:24
автор: Александр Евграфов

Бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса надеется, что ему удастся пересмотреть итоги чемпионата 2008 года и добиться присуждения титула чемпиона мира.

«Я считаю, что у меня большие шансы получить титул. Гран-при Сингапура - это настоящая кража, а после того как Берни Экклстоун сказал о том, что знал, то мы оцениваем наши шансы с юридической точки зрения. Я знаю, что в футболе и других видах спорта результаты успешно оспариваются и пересматриваются», – цитирует Массу бразильское издание Esportelandia.

В 2008 году Масса проиграл титул чемпиона мира Льюису Хэмилтону, который опередил бразильца по итогам сезона на одно очко. В решающей гонке британец добыл необходимое очко лишь за несколько поворотов на последнем круге. Регламент FIA запрещает пересмотр итогов чемпионата после начала следующего.

Ранее бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун рассказал в интервью, что знал о намеренной аварии Нельсона Пике-младшего в Сингапуре, которую он совершил ради победы своего напарника, Фернандо Алонсо. Но Экклстоун не стал заявлять об этом в 2008 году, чтобы не вызвать еще большего скандала. Однако именно та авария повлияла на результаты самого Массы, которому и не хватило для чемпионства необходимых очков.

Теперь Масса намерен добиться пересмотра результатов чемпионата 2008 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

источник:
Экс-пилот «Формулы-1» Масса оценил шансы получить титул чемпиона мира 2008 года
Бразильский гонщик надеется на пересмотр результатов скандального сезона.
21.05.2023 13:24
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